Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Spor Müdürü Bülent Küçük, Tuğba Theodore, Derya Özyer, Elhan Günay, Etkin Kerimoğlu, Funda Tahmaz, Müge Kolday, Banu Karadağlı, Didem Akın, Zeynep Gül Ene katıldı.

Renkli anlara sahne olan organizasyonda veteranlar, minik basketbolculara tecrübelerini aktardı.

[Fotoğraf: DHA]

Bülent Küçük: Amaç sporu tabana yaymak

Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Spor Müdürü Bülent Küçük, sporun her zaman önemli olduğuna dikkati çekerek, tek bir haftaya sığdırmayıp yıl boyunda faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"1 hafta boyunca farklı faaliyetler yaptık. Futbol, dart, okçuluk, havalı tabanca atışları gibi. Bu farklı faaliyetleri sadece tesislerimizde yapmadık, parklara ve meydanlara indik. Amaç sporu tabana yaymak. Bu kapsamda bir hafta boyunca dolu dolu faaliyetlerle değerlendirdi. Bugün de şöhretler karması olarak çocuklarımızı tanıştıralım dedik. Basketbol maçı ile bitiş yapacağız. Sayın Bakanımız da bu konuya çok duyarlı. Amatör Spor Kulüplerini sonuna kadar destekliyor. Tabi Cumhurbaşkanımızın da sporculara müjdeleri oldu. Üst düzey sporcularımıza eğitimde yüzde yüz burs imkanı tanındı. Bu da çocuklarımıza büyük bir destek oldu."

Banu Karadağlı: Çocuklarımızı desteklememiz gerekiyor

Banu Karadağlı, kendilerinin de basketbola amatör olarak başladığını ifade etti.

"Bunların desteklenmesini istiyoruz. Hepimiz küçük yaşta başlayıp sanırım 35 yıl basketbol oynadık. O yüzden çocuklarımızı desteklememiz gerekiyor ki Avrupa şampiyonalarına, olimpiyatlara katılsınlar. Okullardaki beden eğitimi derslerine de çok önem verilmesini istiyorum. Ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. 4'üncü sınıfta çocuklarımız ile tanışıyoruz. Ama yurt dışında bu şekilde değil. Anaokulu itibarıyla başladıkları için bizde ise 4'üncü sınıf itibarıyla başladığımız için çok geç keşfetmiş oluyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

"Herkesten daha çok heyecanlıyım"

Banu Karadağlı, şu anda dünyada tek 49 yaşında olup da aktif basketbol oynayan kişi olduğunu dile getirdi.

"Organizasyon bana geldiğinde çok mutlu oldum. Çünkü çoğu eski takım arkadaşım, rakibim, büyüklerim. Ben onlara bakarak, duruşlarını örnek alarak başladım. O yüzden herkesten daha çok heyecanlıyım."

Didem Akın: Takım sporu ileride onlara çok faydalı olacak

Didem Akın ise özel bir hafta olduğunu belirtti.

"Küçük çocukların burada heyecanla bizi beklemeleri, bizim onlara göstereceğimiz öğreteceğimiz bilgiler bizi de heyecanlandırıyor. Eski basketbolcular burada buluştuk güzel anlar yaşıyoruz. Takım sporu her zaman çok önemli. Takım sporunun ileride onlara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aileler okul diye diretmemeli, sporun eğitimle beraber gitmesi lazım. Sporun hayatımızda olması lazım özellikle küçük yaştaki çocuklar için. Okullarda beden eğitimi hocalarına eğitim verilmesi lazım. Küçük çocuklarla iletişim kurabilmek çok önemli."