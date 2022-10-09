Bu yıl ikincisi düzenlenen koşuda, beş kilometre uzunluğundaki parkur, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayıp CSO Ada Ankara'da sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Dereceye girenlere madalyaları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tarafından verildi.

[Fotoğraf: AA]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, yaptığı açıklamada, festivalin kültür ve sanat maratonu olduğunu, aynı zamanda açık hava etkinlikleriyle festivali tamamladıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Sporun da şehir aktiviteleri arasında çok önemli yer tuttuğunu ifade eden Yavuz, "Maalesef Ankara'da çok fazla koşu yok ve Ankara'da koşu sevenler de çok fazla. Biz Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamına, bu kültür yolu rotamız üzerinde bir koşu tanımlayarak spor ile bunu birleştirmek istedik." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Özgül Özkan Yavuz, 6 Ekim'in Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü olduğunu hatırlatarak, bu nedenle koşuyu, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile düzenlediklerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesiyle SERÇEV'e destek olduklarını aktaran Yavuz, katılımcılar adına, hastalığa sahip çocuklara destek için SERÇEV'e bağışta bulunduklarını bildirdi.

[Fotoğraf: AA]