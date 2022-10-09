Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından konuştu.

"Baktığınızda Türk Milli Takımı'nın tarihi başarılarla dolu. İnşallah bu gruptan alnımızın akıyla ilk ikiye girerek, Avrupa Şampiyonası'na katılacak 24 takımdan biri olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Allah'a çok şükür avantajlı bir kura çektik. Bu kuranın neticesinde bu işi başarma konusunda bir adım daha önde olacağımızı düşünüyorum."

Büyükek, başarılara ulaşmak için en önemli konunun birlik beraberlik içerisinde olmak gerektiğinin altını çizdi.

"Çünkü Türk milleti tarihinden gelen büyük başarılara sahip. Biz de inşallah bu başarıyı gerçekleştiririz. Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahibiz. Tıpkı Avrupa'nın en genç nüfuslarından birine sahip olduğumuz gibi. Yapmamız gereken şey, birlik beraberlik içerisinde olup gerek Türkiye gerekse yurt dışındaki maçlarımızda vatandaşlarımızın yürekten takımına destek vermesi. Milli takım hepimizin takımı, hepimiz aynı gemideyiz. Gerek Türk takımlarının gerekse milli takımın yurt dışındaki başarısı Türk halkına moral veriyor. Başarıları hep beraber kutluyoruz. İnşallah bu sefer de öyle olacak."