Kuralar, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde çekildi.

D Grubunda yer alan Türkiye, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

53 ülkenin katıldığı elemelerde, 10 grup yer aldı. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulundu. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Turkey" "Türkiye" olarak değişti

Öte yandan Uluslararası alanda "Turkey" yerine "Türkiye"nin kullanılması adına atılan adımlar da hedefine ulaştı. UEFA, EURO 2024 kura çekiminde yabancı dillerdeki "Turkey"i "Türkiye" olarak değiştirdi.

Rusya elemelere alınmadı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere alınmadı. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti aldı.

Türkiye'nin kura çekimine 4. torbadan katıldığı kura çekiminde torbalar şöyle:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.