Atatürk Spor Salonu'nda 4 gün önce öğrencilerine antrenman yaptıran 52 yaşındaki Öztürk, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ü ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Judo antrenörü Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastane morgundan alınan Öztürk'ün cenazesi, Erenler ilçesindeki Çamlıtepe Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ile vatandaşlar katıldı.

Vefat ve Başsağlığı



Sakarya bölgesi antrenörlerimizden Şükrü Öztürk’ün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve judo camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/t6RsUzrm9E