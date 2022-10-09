Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Belediyesi ve Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü tarafından Side'de gerçekleştirilen yarışlara 85 at katıldı.

Sporseverlerin ilgi gösterdiği yarışları, ilçedeki bazı turistler de izledi. 9 kategoride gerçekleştirilen yarışta, baş kategorisinde Kütahya bölgesinden Halil İbrahim Yılmaz'ın atı "Şimşek" birinci, Manisa'dan İbrahim Koşar'ın atı "Sakıncalı" ikinci ve Çorum'dan Ömer Faruk İlhan'ın atı "Asafhan" üçüncü oldu.

Yarışlarda, başaltı kategorisinde Konya'dan Mehmet Kavun, büyük ortada Denizli'den Halil İbrahim Sarpkaya, küçük ortada İzmir'den Mehmet Zeybek, destede Ankara'dan Ahat Teke, dörtlü tayda Afyon'dan Hüseyin Beşiktaş, üçlü tayda İzmir'den Murat Ergiden, ithal B'de Afyon'dan Mahmut Genelioğlu ve ithal A'da Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in atları birinci oldu.

[Fotoğraf: AA]

Yarışlarda dereceye giren at sahiplerine 117 bin lira ödül verildi, kupaları ise Manavgat Side Rahvan Atçılar Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak tarafından takdim edildi.

Delikkulak, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona Türkiye'nin her yerinden katılım olduğunu belirterek, 2 yıllık salgın sürecinin ardından yeniden rahvan at yarışlarını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Baş kategorisinde birinci olan "Şimşek" isimli atın sahibi Halil İbrahim Yılmaz da 20 yıldır atçılık ile uğraştığını söyledi. Atının birçok kez dereceler elde ettiğini dile getiren Yılmaz, bugün de şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.