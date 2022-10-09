Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 2'si altın, 4'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde altın madalyanın sahibi olan Adem Asil'i tebrik ediyorum. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan sporcularımızı da kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
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