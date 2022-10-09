Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dinamo Kiev-Rukh Lviv maçına hava saldırısı engeli
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçı 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinamo Kiev takımı, Ukrayna Premier Lig'de Lviv kentinde oynanan Dinamo Kiev ile Ruh Lviv arasındaki maçın 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yapılan hava saldırısı uyarısı sonrası iki takım oyuncularının sığınaklara gittiği karşılaşmada, Dinamo Kiev takımı maçı 2-0 önde götürüyordu.
Etiketler: Ukrayna
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