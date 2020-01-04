Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu müjdeyi verdi. Anadolu Efes'in Birleşik Amerikalı yıldızı Shane Larkin için girişimler başladı.

Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Oyuncu ve menajeri ile görüşmeler olumlu geçerse, Larkin Türk vatandaşı olacak ve milli formayı giyecek.

"Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesi için gerekli görüşmeleri yapıyoruz"



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin müjdesihttps://t.co/BUXXuNDvFg pic.twitter.com/zKhtk4MIhW — TRT Spor (@trtspor) January 4, 2020

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Ajans saati programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Larkin açıklaması

Türkoğlu merakla beklenen Shane Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesi konusunda girişimlerin başladığı müjdesini verdi.

Kaynak: TRT SPOR