Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin müjdesi04 Ocak 2020 Cumartesi 14:58 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 15:21
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in Amerikalı oyuncusu Shane Larkin'in Türk vatandaşı olması hakkında girişimlerin başladığını belirtti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu müjdeyi verdi. Anadolu Efes'in Birleşik Amerikalı yıldızı Shane Larkin için girişimler başladı.
Oyuncu ve menajeri ile görüşmeler olumlu geçerse, Larkin Türk vatandaşı olacak ve milli formayı giyecek.
"Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesi için gerekli görüşmeleri yapıyoruz"— TRT Spor (@trtspor) January 4, 2020
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin müjdesihttps://t.co/BUXXuNDvFg pic.twitter.com/zKhtk4MIhW
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Ajans saati programına konuk oldu.
Türkoğlu merakla beklenen Shane Larkin'in Türk vatandaşlığına geçmesi konusunda girişimlerin başladığı müjdesini verdi.
Kaynak: TRT SPOR