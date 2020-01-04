Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın yerini tecrübeli bir isimle doldurmak istiyor.

Stoper arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların Inter'den Diego Godin ile Sampdoria forması giyen Jeison Murillo'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Atletico Madrid'den bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Diego Godin'i kiralamak istediği belirtiliyor.İtalyan ekibinde forma şansı bulamayan Uruguaylı stoperin takımdan ayrılmak istediği söyleniyor.

Diego Godin'e Galatasaray dışında farklı takımların da ilgisi olduğu ifade ediliyor.Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Uruguay Milli Takımı formasını 135 kez giyerken 8 gol attı.

Galatasaray'ın stoper takviyesi için Sampdoria forması giyen Jeison Murillo ile de temaslarının olduğu iddia edildi.Sarı kırmızılıların 27 yaşındaki defans oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtiliyor.

2023'e kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcu bu sezon 9 kez Sampdoria forması giydi.Jeison Murillo'nun kariyerinde, Barcelona ve Inter gibi dünya devleri bulunuyor.

Kaynak: TRT SPOR