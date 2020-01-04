Geçen sezon devre arasında Serdar ve Sadık’ı, bu sezon ise Zanka ve Adil Rami’yi transfer eden Fenerbahçe, ideal stoper ikilisini bir türlü bulamadı.

Sezona Zanka - Jailson ikilisiyle başlayan Ersun Yanal, Zanka-Rami, Zanka-Serdar Aziz, Sadık-Serdar Aziz ve Jailson-Serdar Aziz olmak üzere sezon içerisinde 5 farklı stoper ikilisini denemek zorunda kaldı.

Ligde sadece 5'nci haftadaki Ankaragücü maçının ilk yarısında görev alan Fransız stoper Adil Rami teknik heyetin tercihleri arasında yer almıyor.

Zanka’nın da performansından memnun olmayan Ersun Yanal zorunlu olmadıkça Zanka ve Rami ikilisine forma vermeyi düşünmüyor.

Stoperde Sadık’ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması teknik direktör Ersun Yanal’ın planlarını alt üst etti.

Ersun Yanal bu nedenle stoperde yeniden Brezilyalı orta saha Jailson’a dönüş yaptı. Deneyimli teknik adam, ilk yarıda savunma bekleri konusunda da sıkıntı yaşadı.

Sağ bekte Isla’nın yokluğunda Ozan Tufan ile Dirar görev alırken, takımdaki tek sol beki Hasan Ali’nin sakatlığında ise Dirar sol bek olarak forma giydi.

Ozan Tufan 6 maçta sağ bekte görev yaparken, Dirar ise 11 karşılaşmada sol bekte, 1 kez de sağ bekte oynadı. İlk yarıda savunma dörtlüsü 9 kez değişirken, bu bölgede tüm oyuncular gerçek mevkiinde sadece 6 maçta görev alabildi.

Kaynak: TRT SPOR