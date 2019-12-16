Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin'in Türk vatandaşlığına geçip A Milli Erkek Takımı'nda forma giymesine ilişkin konuştu.

Erdoğan, "Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonasına yönelik soruya ise "Bakü'deki maçlara gitme durumum olabilir. Roma'ya gidemeyebilirim" yanıtını verdi.

Shane Larkin, daha önce yaptığı açıklamalarda A Milli Basketbol Takımı için oynayabileceğini söylemiş, bunun üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, kararın kendilerinde olmadığını dile getirmişti.

Kaynak: AA