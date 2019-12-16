Spor
Sadık'tan Fenerbahçe'ye kötü haber16 Aralık 2019 Pazartesi 01:08 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 01:10
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağında kopuk tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sezonu kapattığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.
2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz."
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Sadık Çiftpınar Fenerbahçe Sivasspor ön çapraz bağı sakatlık