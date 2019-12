Larkin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Benimle ilgili güzel düşünceleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, skorer basketbolcu Larkin'in milli takım forması giymesi konusuna ilişkin, "Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketbolcuyu milli takımımızda da görmek isteriz." yorumunda bulunmuştu.

I want to thank the Turkish President, Mr. Erdogan, for his kind thoughts about me. pic.twitter.com/baJWt11L9t