Dünya
AA 04.03.2026 03:54

İran: Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini füzelerle vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hint Okyanusu'nda bulunan bir ABD hedefini füzelerle vurduğunu duyurdu.

İran: Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini füzelerle vurduk
[Fotograf: AA]

İran'da yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD muhribinin hedef alındığı aktarıldı.

Haberde, Hint Okyanusu’nda İran kıyılarının 650 kilometre açığında bir ABD tankerinden yakıt ikmali yapan ABD muhribinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Muhribin "Kadr 380" ve "Telaiye" füzeleriyle vurulduğu aktarılan haberde, her iki geminin de güvertelerinde büyük yangın çıktığı ve gökyüzünün siyaha döndüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İran ABD İsrail-İran çatışması ABD-İran gerilimi
