İran: Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini füzelerle vurduk

İran'da yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD muhribinin hedef alındığı aktarıldı.

Haberde, Hint Okyanusu’nda İran kıyılarının 650 kilometre açığında bir ABD tankerinden yakıt ikmali yapan ABD muhribinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Muhribin "Kadr 380" ve "Telaiye" füzeleriyle vurulduğu aktarılan haberde, her iki geminin de güvertelerinde büyük yangın çıktığı ve gökyüzünün siyaha döndüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.