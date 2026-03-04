Parçalı Bulutlu 3.4ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 04:24

Suudi Arabistan: Güvenliğimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkenin güvenliği ve topraklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını duyurdu.

Suudi Arabistan: Güvenliğimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız

Suudi resmi ajansı SPA’ya göre, Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında telekonferansla gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri ele alındı.

Suudi Arabistan'ın güvenliğini savunmanın yanı sıra topraklarını, vatandaşlarını ve ülkede ikamet edenleri korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı belirtilen toplantıda, bölgedeki gelişmeler bağlamında Riyad yönetiminin bölgesel ve uluslararası temaslarına dikkati çekildi.

Toplantıda ayrıca, bu dönemde "İran saldırılarına tepki göstererek" Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı veren dost ve kardeş ülkelerin sergilediği duruş takdir edildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

