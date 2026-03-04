Parçalı Bulutlu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.03.2026 06:49

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı.

El-Metrebe Mahallesi'nde bombalanan binada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesi ve es-Sadiyat bölgesinde de bombalanan 2 binada yaralılar olduğu belirtildi.

Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Aramun ve Sadiyat bölgelerindeki söz konusu saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA, İsrail ordusunun ayrıca başkent Beyrut'un doğusundaki Hazmiye bölgesinde bir oteli hava saldırısıyla bombaladığını, bölgeye çok sayıda itfaiye aracının gönderildiğini aktardı.

İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine bağlı et-Tayri ve Kunin beldeleri yakınlarını da bir hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:21
İsrail Lübnan'da bir oteli uyardı yapmadan vurdu
06:57
Hastane bahçesinde müziğe 24 bin lira ceza
06:28
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu "kar" uyarısı
06:20
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri birlikleri ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldığını duyurdu
05:31
Katil İsrail'den Lübnan'da 16 beldeye saldırı tehdidi
05:20
Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 9 İHA'yı düşürdük
Dünyadan 'kanlı ay tutulması' manzaraları
Dünyadan 'kanlı ay tutulması' manzaraları
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ