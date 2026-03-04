Parçalı Bulutlu 3.4ºC Ankara
Dünya
AA 04.03.2026 05:20

Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 9 İHA'yı düşürdük

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasına giren 9 insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 9 İHA'yı düşürdük
[Fotograf: Reuters]

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın hava sahasına giriş yapan 9 insansız hava aracını (İHA) anında düşürüldüğü ifade edildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan ABD İsrail İran İsrail-İran çatışması ABD-İran gerilimi
