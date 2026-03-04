İran'da art arda patlama sesleri duyuldu

İran'da yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran’ın batı bölgelerinde art arda patlama seslerinin geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde de İsfahan, Senendec, Kum ve Ahvaz kentlerinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran’ın batısı ile Germdere, Şehri Kudüs ve Verdaverd bölgelerinde de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde büyük patlamaların olduğu ve kentlerin üstünde yoğun duman görüldü.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.