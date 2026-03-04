Parçalı Bulutlu 3.4ºC Ankara
AA 04.03.2026 05:28

Katil İsrail'den Lübnan'da 16 beldeye saldırı tehdidi

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 16 beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölgenin acil tahliyesini istedi.

Katil İsrail'den Lübnan'da 16 beldeye saldırı tehdidi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan 16 köy ve beldenin ismini paylaştı.

Söz konusu köy ve belde sakinlerinin acil olarak evlerini terk etmeleri talebinde bulunan Adraee, Hizbullah'a ait hedefleri bombalayacaklarını iddia etti.

Adraee, belde sakinlerinin en az 1 kilometre uzaklaşmaları ve evlerine geri dönmemeleri gerektiğini belirtti.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

