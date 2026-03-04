Parçalı Bulutlu 3.4ºC Ankara
TRT Haber 04.03.2026 03:05

ABD: İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurduk, 17 gemi batırdık

İran’a yönelik saldırılara devam eden ABD ve İsrail, yeni saldırı dalgası başlattıklarını açıkladı. ABD ordusu ayrıca bugüne dek yaklaşık 2 bin hedefin vurulduğunu, 17 İran gemisinin batırıldığını duyurdu.

ABD: İran'da yaklaşık 2 bin hedefi vurduk, 17 gemi batırdık

ABD ve İsrail, İran'ı vurmaya devam ediyor.

Aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu çok sayıda kentte patlama sesleri duyuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da bugüne dek yaklaşık 2 bin hedefin vurulduğunu, 17 İran gemisinin batırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, İran'ın ise 500'den fazla balistik füze ve 2 bini aşkın insansız hava aracıyla karşılık verdiğini öne sürdü.

Tahran yönetimi de ABD ve İsrail'e misillemede bulunuyor.

İran: Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini füzelerle vurduk
İran: Hint Okyanusu'ndaki bir ABD muhribini füzelerle vurduk

İran Devrim Muhafızları, Hint Okyanusu’nda yakıt ikmali yapan bir ABD muhribinin füzelerle hedef alındığını duyurdu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

