Spor
Trabzonspor'un duruşma tarihi belli oldu16 Aralık 2019 Pazartesi 17:12 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 17:12
Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.
Taraflar arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.
Kaynak: DHA