Beşiktaş Kulübü'nün Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğlları, Hasic ile önceki yönetimin yaptığı anlaşmayı yeniden revize etmek için görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Siyah beyazlı yönetici, bir önceki yönetimin Hasic ile 2 milyon euro imza parası üzerinden anlaşma yaptığını açıkladı.

Genç oyuncuyu istediklerini belirten Erdal Torunoğulları, "Bu sözleşmenin daha makul bir rakama çekilmesi için kendi tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Forvet transferi de yapacaklarını belirten Torunoğulları, "Devre arasında 14. yabancı oyuncu kontenjanımızı santrfor transferinden yana kullanmak istiyoruz. Bu yüzden Hasic konusu henüz tam bir netliğe ulaşmış değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA