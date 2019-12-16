Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev yapan Türk stoperler, bu hafta performanslarıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Juventus formasıyla çıkan Merih Demiral, Udinese karşısındaki oyunuyla da izleyenlerden tam not aldı.

Savunmadaki görevini kusursuz yapan 21 yaşındaki oyuncu, iyi futbolunu Bonucci'ye yaptığı asistle taçlandırdı.

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri de milli oyuncu için övgü dolu ifadeler kullandı.

Sarri, "Merih, bu maçta da çok iyi iş çıkardı. Hızla gelişiyor. Hızlı ve agresif bir oyuncu" dedi.

Schalke 04'te top koşturan Ozan Kabak da savunmadaki performansıyla Eintracht Franfurtlu oyunculara geçit vermedi ve takımının 1-0'lık galibiyetinde pay sahibi oldu.

19 yaşındaki stoper, etkili oyunuyla da Bundesliga'da haftanın takımına seçildi.

İtalya'daki bir diğer temsilcimiz Mert Çetin ise SPAL karşısında 90 dakika sahada kaldı ve Roma formasıyla dördüncü maçına çıktı.

Başkent ekibi mücadeleyi 3-1 kazanırken, 22 yaşındaki savunma oyuncusu, yerinde müdahaleleri ve hırsıyla takdir topladı.

İtalyan Basını da Mert'in daha çok forma şansı bulması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: TRT SPOR