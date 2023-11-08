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Spor
AA 08.11.2023 12:30

Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, Bulgaristan kafilesinde yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir ve Michy Batshuayi.​​​​​​​


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