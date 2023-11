Türkiye atlı sporlar ile dünyada adından söz ettirmeye başladı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, geçen yıl kurulan bir federasyon olarak ilk sezon yapacakları müsabakaların önemli olduğunu belirtti.

"Bunlardan birisi ecdat yadigarı atlı cirit. Hafta sonu Ankara'da Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nın 1. Lig C Grubu müsabakalarını oynattık. Burada birinci olan takımımız, diğer gruplardan gelen dört birinci takımla finalde şampiyon olmak için yarışacak. Aynı zamanda 1. Lig'de son sırada yer alan atlı cirit takımımız da 2. Lig'e düşecek. Atlı ciritte 2. Ligimiz de var."

Bekiroğlu, Atlı Okçuluk Milli Takımı'nın ise önemli bir başarıya imza attığını hatırlattı.

"Bu sezon atlı okçulukta milli takımımız, Avrupa'da şampiyon oldu. Atlı Okçuluk Milli Takımımız, ilk ayağı İsveç, ikinci ayağı Fransa'da yapılan Grand Prix turnuvalarında Avrupa şampiyonu oldu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bekiroğlu, unutulmaya yüz tutmuş, ecdat yadigarı ata sporlarını canlandırmak gibi bir amaçları olduğunu aktardı.

"Gerek 'Odarış' denilen atlı güreş, gerekse 'Çevgan' Osmanlı'dan süregelen sporumuz. Bugün İngilizlerin 'Polo' diye alıp dünyaya tanıttığı 'Çevgan' sporumuzu da yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili de Azerbaycan'da 1. Dünya Çevgan Şampiyonası'na milli takım ile katılacağız. Bütün alanlarda atlı sporlarımızı yaygınlaştırmak için gayret sarf ediyoruz. At bizim için önemli, Kaşgarlı Mahmut'un dediği gibi "At Türk'ün kanadıdır", "At yiğide yoldaştır". Geçen hafta Rahvan Türkiye Şampiyonamız vardı, Türkiye'nin ilk Rahvan Tesisi'ni de Afyonkarahisar'da açtık."

"Atlı sporlar ile dünyada da kendimizden söz ettirmeye başladık"

Bekiroğlu, Kökbörü branşının Türkiye Şampiyonası'nı da Van'ın Erciş ilçesinin Ulupınar Köyü'nde yaptıklarını anımsattı.

"Hükümetimizden, devletimizden Allah razı olsun, artık biz sporlarımızı sadece büyük şehirlerde değil köyde bile bir Türkiye Şampiyonası yapabilecek kapasiteye getirmişiz. Bu kadar sporlarımızı yaygınlaştırmışız, bu imkanları bir köyümüze dahi götürebilmişiz. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum."

"Atlı sporlarımızı geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Bilal Erdoğan'a gerçekten geleneksel sporlarımızın inşası için yoğun bir gayret sarf etmesi, bizim de motivasyonumuzu artırıcı desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Atlı sporlar ile artık dünyada da kendimizden söz ettirmeye başladık."

Bekiroğlu, çocuklara ve gençlere atlı sporları sevdirmek için çalıştıklarını belirtti.

"Atlı ciritte yaptığımız yeniliklerle hakem hatalarının önüne geçtik, izlenmesini kolaylaştırdık. İnşallah önümüzdeki sezon daha da güzelleştireceğiz. Sporcuların ortamlarını iyileştireceğiz, insanların bu sporu izlerken keyif alacağı sahalar olacak. Asıl muradımız, gençlerin ecdadın dokunduğu atlara dokunmalarını, attığı oku atmalarını, attığı ciriti atmalarını sağlamak."

Atlı sporlar bilgisayar oyunlarıyla da gençlerle buluşacak

Bekiroğlu, atlı sporları sanal dünyaya taşıyarak gençlerle buluşturacaklarını da anlattı.

"Farklı çalışmalarımız da var, geleneksel atlı sporlarımızı üniversitelerle beraber yaptığımız çalışmalarla simülatör tarzı oyunlaştırarak onlara bu imkanı da sağlayacağız. Bilgisayar ortamında da atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü oynayacaklar."

Bekiroğlu, ilkokul öğrencilerine yönelik de atlı sporları tanıtma projelerinin olduğunu söyledi.

"Bir masal hikaye çizim çalışmamız var, ilkokul 1. sınıftaki çocuğun önüne boyayacağı, mizah ve hikaye tarzında okurken öğrenebileceği kitap çalışmamız var. Hem sporumuzu sahada hem çocuklarımızın olduğu yerlerde tanıtmak için gayret ediyoruz. Atlı sporlarımızı bir yarış olarak da görmemeliyiz, hipoterapi dediğimiz engelli çocuklarımızın tedavisinde de kullandığımız bir metodumuz var. Bununla ilgili de üniversiteler ile ciddi çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"2 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var"

Bekiroğlu, Türkiye'de 200'ün üzerinde atlı spor kulübünün olduğunu aktardı.

"Müsabakalarımızda sadece atlı ciritte kulüp gerekiyor, diğer branşlarımız ferdi yapılan yarışlarımız. Bizim 2 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var, lisanslı olmadan da bu sporu yapan 10 binin üzerinde sporcu var."

Bekiroğlu, Türkiye şampiyonalarında en iyi takım ve oyunculardan milli takımları seçtiklerini anlattı.

"Sporculara ve takımlara bir hedef koyduk milli takım, yurt dışındaki dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılma hedefi koyduk. Türkiye şampiyonu olan kulübümüz biliyor ki sonrasında ilk uluslararası turnuvada ülkemizi o kulüp temsil edecek. Profesyonelleşme sağlıyoruz, atlı okçulukta geçen yıl 100 kişiyle yaptığımız Türkiye Şampiyonası'nı bu yıl 469 sporcuyla yaptık."

"Dünyada en iyi atlı akrobasi (cündilik) takımına sahibiz, çevgan, atlı güreşte de takımlarımız var. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda kadın kategorisini ayırdık. Bu yıl ilk kez Türkiye şampiyonu olan kadın atlı okçumuz Erzurum'dan Ayşe Melek Okuyucu, atlı okçuluğun ilk kadın Türkiye şampiyonu olarak tarihe geçti. Atlı ciritte kadın milli takımını kurduk, kadınlarımızı da bu işin içerisine katarak çok daha güzel sonuçlar alacağız. Yeni gelen çok iyi gençlerimiz var. Ecdattan evlada dediğimiz bu yolculuğumuzu başarılı bir şekilde devam ettirmeyi planlıyoruz. Anadolu ruhunu taşıyan güzel bir ekibimiz var."