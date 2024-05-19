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Dünya
AA 19.05.2024 06:15

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

İsrail savaş uçakları ve topçularının Gazze Şeridi'nin Nusayrat, el-Beric, Cibaliya mülteci kampları, Beyt Lahiya, Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre biri gazeteci onlarca Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlediği bombardımanda gazeteci Abullah el-Neccar hayatını kaybetti.

Gazze kentinde Şahin Ailesi'ne ait eve hava saldırısı, Cibaliya, Beyt Lahiya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bölgelere ise yoğun topçu atışları sonucu Filistinlilerden ölenler ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

İsrail 148 gazeteciyi öldürdü

Refah kentinin kuzey, doğu ve orta kesimleri ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Beric Mülteci Kampı yine İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Gece saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci Abdullah el-Neccar'ın hayatını kaybetmesiyle, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından hayatını kaybeden gazeteci sayısı 148'e yükseldi.

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