Uyuşturucu tacirlerine "Narkoçelik-17" operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden ayrıntıları paylaştı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu, İstanbul Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bu operasyonlarda 1 ton 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında

1️⃣ Ton 2️⃣3️⃣ Kg Metamfetamin ele geçirildi❗️



Operasyonlarda 1️⃣’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6️⃣ uyuşturucu madde imalatçısı… pic.twitter.com/gwc3jbzljo — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 19, 2024

Operasyonlarda uyuşturucu madde üreten 1'i yabancı uyruklu 6 imalatçı yakalandı.

Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.