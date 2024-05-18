Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e savaş suçu kanıtlarıyla yanıt

Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz’a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı.
Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.
May 18, 2024
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.