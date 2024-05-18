Açık 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.05.2024 23:10

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e savaş suçu kanıtlarıyla yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine, Gazze'de işlediği savaş suçlarını kanıtlayan karelerle yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e savaş suçu kanıtlarıyla yanıt

Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz’a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı.

Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.

 

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

 

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun, video mesajla ABD'deki Türk toplumuna hitap etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:47
Tokat'ta bağ evinde patlama: 5'i jandarma 7 yaralı
23:37
Giresun'da su kanalına devrilen otomobildeki iki kişi kayboldu
23:27
İsrailliler, esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle sokaklara indi
23:25
Bakan Özhaseki: Yaz itibarıyla 'Denizler Halkındır' sloganıyla yeni bir projeye başlanacak
23:00
BM: Gazze'ye kara sınırlarının açılmaması insani felaketin sürmesine neden oluyor
22:59
Adana'da seyir halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı kişi yaralandı
Türk savaş gemileri ziyarete açıldı
Türk savaş gemileri ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
'Milli Görev Bilgisayarı' kullanıldı, hedefler tam isabetle vuruldu
'Milli Görev Bilgisayarı' kullanıldı, hedefler tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ