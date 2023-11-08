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Spor
AA 08.11.2023 12:03

Milli boksör Kaan Aykutsun'un hedefi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Milli boksör Kaan Aykutsun, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Milli boksör Kaan Aykutsun'un hedefi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
[Fotograf: AA]

Kariyerinde 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki Kaan, çeşitli kategorilerde katıldığı Avrupa şampiyonalarından da 2 kez üçüncülükle döndü.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkmayı hedefliyor.

Kaan Aykutsun, 80 kiloda mücadele ettiğini söyledi. Kaan, boksa 2008 yılında başladığını belirtti.

"Amcalarım, dayılarım bu işe zamanında gönül vermiş. Onların vasıtasıyla boksa başladım. Önümüzde 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Çalışmalarımız çok verimli geçiyor. Kondisyon antrenmanlarımız devam ediyor. Hocalarımız bize yeni teknikler sunuyorlar, yeni şeyler öğreniyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaan, şampiyonada başarıya ulaşabilmek için takım olarak çok çalıştıklarını vurguladı.

"Hedefim 22 yaş altı Avrupa şampiyonluğunu almak. Takım halinde de şampiyon olup ülkemizi zirveye çıkarmak istiyoruz. 21 yaşındayım. Önümüzdeki yıl şampiyonaya son kez katılacağım."

Milli sporcu, asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğuna işaret etti.

"Mart ayında olimpiyat vize maçları var. Asıl önceliğimiz orası. Olimpiyatlar bu sporun zirvesi. Olimpiyatlarda ülkemi temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Kaan, okulunu bitirdikten sonra sporculara eğitim vermek istediğini kaydetti.

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