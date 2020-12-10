İhsan Türe'nin vefat ettiğini Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu.

"Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz."

1946 yılında Eskişehir'de doğan İhsan Türe'nin uzun yıllar Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında görev yaptığı, uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

İhsan Türe'nin cenazesinin bugün koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapılacak törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı.

İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve hakem camiasına da başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan İhsan Türe için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe için taziye mesajı yayınladı.

"Türk hakemliğinin önemli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan İhsan Türe'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."