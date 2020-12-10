Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Yılmaz Vural, kendisine destek veren ve dua eden sevenlerine seslendi.

67 yaşındaki tecrübeli teknik adam; maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığının vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini söyledi.

"Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı."