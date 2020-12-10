Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 05:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Aliyev ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Azerbaycan'da. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bugün Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.
Erdoğan çiftini, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde biraraya geldi.
Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak
Erdoğan resmi temaslarına bugün başlayacak. İlk olarak Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edecek.
Daha sonra mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Gençlik Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek.
Görüşmelerin ardından iki lider, gündemi değerlendirmek üzere basın açıklaması yapacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan
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