Dünya Atletizm Birliği, COVID-19 salgını sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın tarihinin bir kez daha değiştirildiğini duyurdu.

Şampiyonanın daha önce planlandığı gibi Nanjing kentinde 2023 yılının mart ayında düzenlenecek.

