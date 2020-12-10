Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 2023'e ertelendi
Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle 2023'e ertelendi.
Dünya Atletizm Birliği, COVID-19 salgını sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın tarihinin bir kez daha değiştirildiğini duyurdu.
Şampiyonanın daha önce planlandığı gibi Nanjing kentinde 2023 yılının mart ayında düzenlenecek.
Etiketler: Çin Koronavirüs Tedbirleri
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