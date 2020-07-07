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Emre Belözoğlu Süper Lig tarihine geçti
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihine geçti. Gençlerbirliği maçında takımının eşitlik sayısını kaydeden sarı-lacivertli ekibin deneyimli yıldızı, Süper Lig tarihinde dört farklı 10 yılda gol atan ilk oyuncu oldu.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig'de kırılması zor bir rekora imza attı.
Gençlerbirliği ile oynanan 31. hafta maçının ikinci yarısıda Jailson'un yerine oyuna giren Emre Belözoğlu, 81. dakika attığı golle mücadeleye 1-1'lik eşitlik getirdi.
Fenerbahçe'ye 1 puan getiren bu gol ile tecrübeli oyuncu, Süper Lig tarihinde dört farklı (1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler) 10 yılda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Yıldız futbolcu, bu sezon 2 gol atıp, 5 de asist yaptı. Süper Lig'de oynadığı 17 sezonda ise toplam 384 maça çıkan Emre Belözoğlu'nun 52 golü bulunuyor.
Etiketler: emre belözoğluSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 22:48
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