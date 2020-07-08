İzmir'de kazanan yok
Süper Lig'de son 4 maçta sadece 1 puanı bulunan Göztepe, ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'de son 4 maçta 1 puan alabilen Göztepe, konuk ettiği Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 müsabakaya çıkardı.
17. dakikada Orgill'in golüyle geriye düşen Göztepe, 25. dakikada penaltıdan Kamil Wilczek ve 45+2. dakikada Soner'in golleriyle öne geçerken, 58. dakikada Gerson attığı penaltı golüyle skoru eşitledi.
Sarı-kırmızılılar, puanını 39'a çıkarırken, 26 puana ulaşan Başkent ekibi kümede kalma umutlarını iyice azalttı.
Süper Lig'de Göztepe evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 karşılaşmaya çıkardı.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan ilk maçı Göztepe 3-1 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
7. dakikada Berkan Emir'in pasıyla kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topla buluşan Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
GOL - 17. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ kanatta topa hareketlenen Orgill, Titi'nin müdahale edemediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra Atınç'a rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
GOL - 23. dakikada Kitsiou ile Titi'nin ikili mücadelesinde Göztepeli futbolcunun yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. 26. dakikada atışı kullanan Wilczek takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.
37. dakikada Kitisou'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
GOL - 45+2. dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında Mossoro'nun ortasında Soner Aydoğdu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 2-1 önde bitirdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - Karşılaşmanın 56. dakikasında ceza alanında Titi ile Kitsiou'nun mücadelesinin ardından Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu 58. dakikada kullanan Rodrigues topu filelere gönderdi: 2-2.
78. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Scarione'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
90+2. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione'nin şutunda kaleci Göktuğ kaleye giden topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Stat: Gürsel Aksel.
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık.
Göztepe: Beto (Dk. 46 Göktuğ Bakırbaş), Murat Paluli, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 86 Castro), Poko, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro (Dk. 70 Yalçın Kayan), Wilczek (Dk. 79 Ege Özkayımoğlu)
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, İlhan Parlak (Dk. 86 Rivas), Lukasik (Dk. 54 Scarione), Faty, Rodrigues, Sedat Ağçay (Dk. 46 Lobjanidze), Orgill (Dk. 89 Aydın Karabulut)
Goller: Dk. 17 Orgill, Dk. 58 Rodrigues (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü), Dk. 26 Wilczek (Penaltıdan), Dk. 45+2 Soner Aydoğdu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 31 Rodrigues, Dk. 49 Lukasik, Dk. 61 Kitsiou, Dk. 90+5 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 35 Soner Aydoğdu, Dk. 90+1 Titi (Göztepe)