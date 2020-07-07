Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, hem Almanya hem de Türkiye'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk teknik direktörün bu başarısı hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük beğeni topladı.

Kenan Koçak, Covid-19 salgınında oldukça büyük uğraşlar verdi. Takımında iki oyuncunun koronavirüs testleri pozitif çıkarken, vakalar profesyonel futbol kulüplerinde ortaya çıkan ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Testlerin pozitif çıkmasının ardından Hannover 96 kulübü de 14 gün boyunca karantina altında kaldı.

Düşme hattında devraldığı takımı 6. sıraya çıkardı

Ligin 14'üncü haftasına kadar sadece 3 galibiyet alabilen Hannover 96'da teknik direktör Mirko Slomka'nın yerine Türk teknik direktör Kenan Koçak takımın başına getirildi. Düşme hattında aldığı takımıyla ilk maçını kaybeden Koçak, 21 maçta; 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Özellikle iç sahada gösterdiği performansla bir anda üst sıraları kovalayan Koçak ve ekibi, Bundesliga 1'in ise uzağında kaldı.

Kariyerinin en yüksek puan ortalamasını yakaladı

Kariyerinde daha önce yine Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'i çalıştıran Koçak, bu takımda farklı sezonlarda 1.24, 1.30 ve 0.56'lık puan ortalamaları yakaladı. 2019-19 sezonunun 9'uncu haftasında Sandhausen'den ayrılan Koçak, bu sezonun 14'üncü haftasında devraldığı Hannover ile 1.62'lik puan ortalaması tutturmayı başardı.

İsmi Süper Lig ekipleriyle anılıyor

Kenan Koçak, gösterdiği başarılı performansla Türkiye'nin de dikkatini çekti. Salgın döneminde ismi özellikle Fenerbahçe ile anılan Koçak'ın Süper Lig'den birkaç takımın daha radarına girdiği ifade ediliyor. Koçak, Fenerbahçe ile isminin anılması üzerine, inandığı bir proje olursa oturup konuşulabileceğini ve Türkiye'de bir takımda görev alabileceğini belirtmişti.