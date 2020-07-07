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Trabzonspor Antalyaspor maçına hazır
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 8 Temmuz Çarşamba günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanla, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, antrenmanın ardından maç öncesi kampa girdi.
Etiketler: Trabzonspor süper lig Fraport TAV AntalyasporSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 21:20
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