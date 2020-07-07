TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında rakibine tekme atarak oyundan ihraç edilen Feghouli kural dışı hareketi, Göztepe mücadelesinde kırmızı kart gören Serdar Aziz ise hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi.

Hukuk Müşavirliği, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Arouna Kone'yi ise talimatlara ayırı hareketi nedeniyle disipline yolladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile yönetici Fikret Onur da sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Denizlispor Kulübü de saha olayları nedeniyle disipline verildi.

Covid-19 önlemlerine uymayanlar PFDK'da

TFF Hukuk Müşavirliği, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uymayan birçok kişiyi PFDK'ya sevk etti.

Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, yöneticisi Müslüm Özmen, Gençlerbirliği Kulübü idarecisi Emrah Atasoy, MKE Ankaragücü Kaleci Antrenörü Ümit Şahin, antrenörü Atila Gerin, görevlileri İlker Kıreker, Okan Elmas, BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcusu Murat Yıldırım, kaleci antrenörü İlker Avcıbay, görevlileri Yusuf Yılmaz ile Murat Alpay, Hes Kablo Kayserispor Kulübü yöneticileri Mustafa Tokgöz ile Süleyman Akın, antrenörü Gökhan Ünal, masörü Murat Karakaya, PFDK'ye gönderildi.

TFF 1. Lig'den 5 futbolcu disiplin kurulan sevk edildi

TFF 1. Lig'de mücadele eden 5 futbolcu, PFDK'ya gönderildi.

Adanasporlu futbolcu Canberk Dilaver, Bursasporlu futbolcu Tayfur Bingöl ile Hataysporlu futbolcular Aabid Rayane, Selim Ilgaz ve Alican Özfesli, PFDK'ye verildi.

Eskişehirspor, İstanbulspor ve Hatayspor kulüplerinin yanı sıra Hatayspor Kulübü görevlileri Murat Akyüz ve Seydi Gençoğlu, Mithat Baklacı, Mehmet Damar, Giresunspor Kulübü idarecisi Sinan Akgün, Altay masörü Uğur Baloğlu da farklı gerekçelerle disipline yollandı.