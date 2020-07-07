ASVEL Kulübü, 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldığını ve Levanga Hokkaido'ya katıldığını duyurdu.

Daha önce Galatasaray Doğa Sigorta'da da forma giyen Taylor, geçen yıl katıldığı ASVEL'de bu sezon THY Avrupa Ligi'nde forma giydiği 26 karşılaşmada 8 sayı ve 3,8 asist ortalamasıyla oynadı.