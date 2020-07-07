Haber Giriş: Kaynak: AA
Vinçin üzerinde maç izlediler
Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren mücadeleyi stadın yanındaki şantiyede çalışan işçiler vinç üzerinden izledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada ilginç bir görüntü dikkati çekti.
Eryaman Stadı'nın yanındaki inşaatta bulunan vince çıkan iki kişi karşılaşmanın ilk yarısını bir süre buradan izledi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: süper lig gençlerbirliği FenerbahçeSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 20:57
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