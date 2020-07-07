Haber Giriş: Kaynak: AA
Kopenhag Yarı Maratonuna koronavirüs engeli
13 Eylül'de yapılması planlanan Kopenhag Yarı Maratonu, koronavirüs salgınından duyulan endişe nedeniyle iptal edildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak ve 110'dan fazla ülkeden binlerce sporcunun katılacağı maratonun koronavirüs nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Maratonu izlemek için bilet alanların, biletleri 19 Eylül 2021'de yapılacak yarış için kullanabilecekleri veya ücreti geri temin edebilecekleri aktarıldı.
Etiketler: koronavirüs salgını Kopenhag Yarı MaratonuSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 21:54
Sıradaki Haber
Almanya'da Kenan Koçak fırtınası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz