60. dakikada Gençlerbirliği, Bogdan Stancu'nun golüyle maçta öne geçti. 1-0

81. dakikada Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun golüyle maçta eşitliği sağladı. 1-1

Bu beraberlikle Gençlerbirliği 33 puana yükseldi. Fenerbahçe ise haftaya 50 puanla kapattı.

İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GENÇLERBİRLİĞİ GOLE YAKLAŞTI 5. dakikada Ertaç'ın uzun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Soner, Jailson'dan şık bir hareketle topu kurtarıp çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta gitti.

STANCU KAÇIRDI 9. dakikada Soner'in sağ kanattan yerden ortasında Jailson topa ıska geçti. Bomboş durumda topla buluşan Stancu'nun vuruşu yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Gençlerbirliği bir fırsattan daha yararlanamadı. Candeias'ın soldan kullandığı kornerde, Sefa Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

32. dakikada savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun şutunda topu kaleci Altay çeldi. Altay, ikinci pozisyonda kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkarmayı başardı.

ERTAÇ GOLE İZİN VERMEDİ 45. dakikada Jailson ile duvar pası yapan Muric'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

ERTAÇ YİNE GOLE İZİN VERMEDİ 57. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Muriqi savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Ertaç gole izin vermedi.

GOL - GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ 60. dakikada Erdem'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direkte uygun durumda topla buluşan Stancu topu ağlara gönderdi.

68. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Altay Bayındır, topu kornere çeldi.

DİREKTEN DÖNDÜ 71. dakikada Ferdi'nin sol kanattan ön direğe kestiği ortaya Tolgay dokundu. Top direkten auta gitti.

GOL - FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ SAĞLADI 81. dakikada Tolgay'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Emre, nefis bir şutla topu ağlara gönderdi.

MURİC ATTI GOL İPTAL EDİLDİ 84. dakikada Ani gelişen Fenerbahçe atağında savunmanın arkasına sarkan Vedat Muric, sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup uzak köşeden topu ağlara gönderdi. Ama bu gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

İNANILMAZ BİR GOL KAÇTI 90+1. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatası ile topla buluşan Rodrigues, kaleci Ertaç kalesinde değilken vuruşunu yaptı. Çizgi önünde savunmadan seken topa Ertaç yetişti ve kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 bitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey,

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 66 Pierre-Yves Polomat), Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan), Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen (Dk. 85 Giovanni Sio), Candeias, Stancu.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Jailson (Dk. 46 Emre Belözoğlu), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Deniz Türüç (Dk. 70 Garry Rodrigues), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Sarı kartlar: Dk. 16 Jailson, Dk. 42 Ozan Tufan, Dk. 59 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 74 Nabil Dirar (Fenerbahçe), Dk. 54 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Daniel Candeias, Dk. 90+1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

Gol: Dk. 60 Bogdan Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 81 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)