Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibin, sponsor hastanelerde rutin sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Kan değerlerine bakılan oyuncular ile teknik ekiplerin kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye bölümlerinde muayene edildiği ifade edildi. Sağlık kontrolünün, solunum ve efor testinin ardından yapılan göz muayenesi ile tamamlandığı aktarıldı.

Her 2 takımın 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde başlayacağı kaydedildi.