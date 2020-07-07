Medipol Başakşehir hata yapmadı
Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
65. dakikada Enzo Crivelli Medipol Başakşehir'i öne geçiren golü attı. 1-0
78. dakikada Edin Visca penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Aldığı bu galibiyetle liderliğini koruyan Medipol Başakşehir 66 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasretini 5 haftaya çıkartan Yukatel Denizlispor ise 32 puanda kaldı.
Sezonun ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
38. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa Demba Ba kafayla vurdu, top auta gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
MERT GOLE İZİN VERMEDİ 52. dakikada derinlemesine pasla savunmanın arkasına sarkan Rodallega, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Mert gole izin vermedi.
RODALLEGA YİNE KAÇIRDI 53. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direğe gelen topa Rodallega hareketlendi ama topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı.
GOL - BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ 65. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Crivelli kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0
VAR KARARI İLE PENALTI 77. dakikada VAR incelemesinden sonra hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 78. dakikada Penaltı atışında topun başına geçen Visca, topu köşeden ağlara gönderdi. 2-0
Karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan.
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan (Dk. 81 Mahmut Tekdemir), Mehmet (Dk. 85 Robinho), Visca (Dk. 90 Fredrik Gulbrandsen), Aleksic (Dk. 81 Berkay Özcan), Crivelli (Dk. 80 Eljero Elia), Demba Ba.
Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey (Dk. 74 Oscar Estupinan), Recep (Dk. 69 Özgür Çek), Aissati, Sacko, Rodallega.
Sarı kart: Dk. 29 Gael Clichy, Dk. 42 Ponck, Dk. 83 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Zakarya Bergdic (Yukatel Denizlispor)
Goller: Dk. 65 Enzo Crivelli, Dk. 78 Visca (Medipol Başakşehir)