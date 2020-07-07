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Süper Lig'in 32. hafta programında değişiklik
[Fotoğraf: Arşiv]
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor ve Denizlispor-Trabzonspor karşılaşmalarının günlerinde değişiklik uygulandı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı.
Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.
İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.
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