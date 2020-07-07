Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor'da son Covid-19 testleri negatif
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin on ikincisi yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.
Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin on ikincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır.— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) July 7, 2020
Detaylar https://t.co/f3N1XvzqUc pic.twitter.com/Bq7foWqAMQ
Etiketler: Trabzonspor yeni tip koronavirüs COVID-19 testiSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 12:58
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