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Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Süper Lig'de 31. hafta heyecanı bugün başlıyor, perşembe gününe kadar sürecek. Zirve mücadelesinin yaşandığı ligde Medipol Başakşehir bu akşam Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de 31. hafta, bugün oynanacak iki maçla başlayacak.
Haftanın programı şöyle:
Bugün:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: süper lig süper lig 31. hafta süper lig maçlarıSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 12:38
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