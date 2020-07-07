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Dallas, Covid-19 nedeniyle MLS turnuvasından çekildi
[Fotoğraf: AFP]
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Dallas, kulüpteki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 10 futbolcu ve bir antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.
Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında 9 Temmuz'da oynanacak karşılaşma, kulüpteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenmişti.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'de takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.
Etiketler: msl dallas futbol takımı koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 11:03
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