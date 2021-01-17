Türkiye Curling Federasyonu tarafından, donan Kars Çayı üzerinde çizimlerle mini bir "curling pisti" oluşturuldu. Pistin etrafına da federasyonun yelken bayrakları yerleştirildi.

Ekipmanlarıyla burada kısa bir süre yöre halkına gösteri maçı yapan milli sporcular, ilk kez doğal buz pistinde oynamanın heyecanını yaşadı.

"Curling daha önce donan dereler üzerinde oynanıyordu"

Curling Milli Takımı Antrenörü Bilal Ömer Çakır, curlingin ilk olarak donan derelerde oynandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çakır, federasyon öncülüğünde böyle bir heyecan yaşadıkları için mutlu olduklarını aktardı.

"Bizler sporcularımıza bu branşı, donan dereler üzerinde saray ahalisinin oynadığı bir branş olarak anlatıyorduk. Şimdi biz de donan bir derenin üzerindeyiz ve çok mutluyuz. Curlingi siyah-beyaz fotoğraflarda dereler üzerinde görürdük, burada oynamak bize de nasip oldu."

Milli takım oyuncusu Öznur Polat ise 2010 yılından beri bu sporu yaptığını belirtti.

"Burası salon sporundan farklı bir spor oldu. İskoçların ata sporu donan göl ve dereler üzerinde yapılmıştı. Biz de burada bir atıf yaptık ve çocuklarla doğal buz üzerinde curling keyfi yaşadık. Doğal buz üzerinde ilk deneyimim oldu ve keyifliydi."

[Fotoğraf: AA]

Dilşat Yıldız: Bu anı hiç unutmayacağım

Kadın Curling Milli Takımı'nın kaptanı Dilşat Yıldız, ilk defa buzla kaplanan göl ve derede curling oynadıklarını dile getirdi. Dilşat Yıldız, sürekli buzda antrenman yaptığını hatırlattı.

"Salonun dışında, doğal ortamda ilk defa böyle bir tecrübe yaşadım ve oldukça keyifliydi. Bu anı hiç unutmayacağım. Normalde buzda curling oynarken heyecanlanmam ama buradaki ortam bende heyecan oluşturdu. Salondaki buz, kayma, teknikler açısından farklı ama burası da keyifliydi. Hedefe doğru atmaya çalıştık ve başardık. Doğal buzun üzerinde oyun oynamak, maç yapmak çok keyifliydi."